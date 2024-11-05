Fenerbahçe'de galibiyetin mimarı Mourinho!

Fenerbahçe'de son maçlarda eski formuna geri döndüğünü gösteren teknik direktör Jose Mourinho, Trabzon deplasmanında da yaptığı hamlelerle galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.
Maçın ilk 20 dakikasında büyük baskı yiyen sarı-lacivertli takımda Portekizli çalıştırıcı geriden oyun kurmayı bırakıp, uzun paslarla çıkmayı tercih edince dengeyi sağladı. Konuk ekip 10 dakikada 2'si isabetli rakip kaleye 5 şut gönderdi, önemli gol pozisyonları yakaladı.
Teknik direktör Jose Mourinho, 2-1 geriye düştükten sonra ise 3 değişiklik yaparak oyuna müdahale etti. Maximin, Szymanski ve Osayi'yi oyundan alan tecrübeli çalıştırıcı Kostic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürerken, çift forvete dönüş yaptı.
İrfan Can asist yaptı, Dzeko da beraberlik golünü attı. Fred'in yerine oyuna giren İsmail Yüksek ile birlikte Fenerbahçe, baskı yaparak 2. topları kazanmaya başladı. Galibiyet golü de sonradan oyuna dahil olan Kostic'in içeriye ortasında Amrabat'tan geldi.
Maçın ilk 20 dakikasında büyük baskı yiyen sarı-lacivertli takımda Portekizli çalıştırıcı geriden oyun kurmayı bırakıp, uzun paslarla çıkmayı tercih edince dengeyi sağladı. Konuk ekip 10 dakikada 2'si isabetli rakip kaleye 5 şut gönderdi, önemli gol pozisyonları yakaladı.
Teknik direktör Jose Mourinho, 2-1 geriye düştükten sonra ise 3 değişiklik yaparak oyuna müdahale etti. Maximin, Szymanski ve Osayi'yi oyundan alan tecrübeli çalıştırıcı Kostic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürerken, çift forvete dönüş yaptı.
İrfan Can asist yaptı, Dzeko da beraberlik golünü attı. Fred'in yerine oyuna giren İsmail Yüksek ile birlikte Fenerbahçe, baskı yaparak 2. topları kazanmaya başladı. Galibiyet golü de sonradan oyuna dahil olan Kostic'in içeriye ortasında Amrabat'tan geldi.