Fenerbahçe'de galibiyet yemini

Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a evinde 3-2 kaybeden ve rotayı Hatay maçına kıran İsmail Kartal ile öğrencileri 3 puan için kenetlendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de galibiyet yemini
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2022 11:09
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Burası Fenerbahçe. Siz bu şanlı formayı giyen şanslı insanlarsınız. Bu sezon camiayı çok üzdük. Sezonun geri kalanında taraftarımızı mutlu etmek zorundayız. Hatayspor mücadelesinden itibarem kazanarak yola devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcular da galibiyet yemini ettiler. Camiada tek hedef 3 puan. 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.