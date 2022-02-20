Fenerbahçe'de galibiyet yemini

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı.



Deneyimli çalıştırıcı, "Burası Fenerbahçe. Siz bu şanlı formayı giyen şanslı insanlarsınız. Bu sezon camiayı çok üzdük. Sezonun geri kalanında taraftarımızı mutlu etmek zorundayız. Hatayspor mücadelesinden itibarem kazanarak yola devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçeli futbolcular da galibiyet yemini ettiler. Camiada tek hedef 3 puan.

















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