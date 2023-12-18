Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin stoper ikilisi belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Kayseri ve Galatasaray maçlarında stoper ikilisi belli oldu. Samet Akaydin'in kart cezası nedeniyle Kayseri maçında formayı alacak olan Serdar Aziz, Alexander Djiku Afrika Uluslar Kupası'na gidene kadar Ganalı stoperin partneri olacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin stoper ikilisi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 10:24
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın, Kayseri ve Galatasaray maçlarındaki stoper ikilisi belli oldu...

Fred ve Djiku'nun dönüşüyle seri galibiyetlere tekrar başlayan Fenerbahçe'de Serdar Aziz de Spartak Trnava maçıyla formasına kavuştu. Kanarya'da böylece savunmadaki sorunlar da bitmiş oldu. Samet Akaydin kart cezası nedeniyle Kayserispor maçını kaçırırken, bu maçta stoperde görev yapacak olan Serdar Aziz-Alexander Djiku ikilisi Galatasaray derbisinde de sahada olacak.

İSMAİL KARTAL RAHATLADI

Sakatlıklar nedeniyle uzun süredir orijinal iki stoperle sahaya çıkamayan İsmail Kartal, Serdar Aziz'in dönüşüyle rahatladı. Sol ayak bileğinden yaşadığı ameliyattan sonra sahalara dönen ve Trnava maçının 2. yarısında formasını geri alan 33 yaşındaki stoper artık formayı geri vermemekte kararlı. Djiku Afrika Uluslar Kupası'na gidene kadar stoperde Serdar-Djiku ikilisinin bozulması beklenmiyor. Becao ise ocak sonu dönecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery