Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için topyekün seferberlik

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi öncesi yeni hocadan bahsetmeyecek. Bu şekilde İsmail Kartal motivasyon eksikliği yaşamayacak Takıma moral ziyareti yapılacak

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için topyekün seferberlik
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04 Nisan 2022 08:28
Kayseri deplasmanından 4-0 gibi farklı bir skorlara dönerek Süper Lig ikinciliği için iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de, moraller zirve yaparken, Sarı-Lacivertli yönetimden Galatasaray derbisi öncesinde önemli karar geldi.

Galatasaray derbisinde galibiyeti çok isteyen Fener yönetimi adeta topyekün seferberlik ilan etti. Sarı-Lacivertli kurmaylar öncelikle performansından fazlasıyla memnun kaldığı İsmail Kartal'ın motivasyonun azaltmamak için büyük çaba sarfedecek.

Galatasaray derbisine kadar Fener yönetimi yeni teknik direktörün ismi ile alakalı hiçbir açıklama yapmayacak, imada da bulunmayacak. Yönetim futbolcuların da moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için idmanları ziyaret edecek. Ayrıca taraftarların takımı antrenmanlarda ziyaret etmesi sağlanacak.

Bu şekilde futbolcuların derbi öncesi taraftarlarla bütünleşmesi de sağlanacak. Bu arada Başkan Ali Koç ve yönetimin, Galatasaray derbisi için prim açıklamayı planladığı da gelen haberler arasında.

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