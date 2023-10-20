Fenerbahçe'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi hep beraber izlenecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u evinde ağırlarken aynı hafta, Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev bir derbi oynanacak. Sarı-Lacivertli ekip, bir araya gelip derbiyi hep beraber takip edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi hep beraber izlenecek
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20 Ekim 2023 10:05
Fenerbahçe, Hatayspor ile pazar günü karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü ise zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

DERBİYİ HEP BİRLİKTE İZLEYECEKLER

İsmail Kartal'ın, ekibi ve futbolcularla birlikte derbiyi Samandıra'da birlikte izleyecekleri öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, hem iki ezeli rakibini analiz edecek hem de öğrencileriyle birlikte dev maçla ilgili fikir alışverişinde bulunacak. 

 
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