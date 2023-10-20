Fenerbahçe, Hatayspor ile pazar günü karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü ise zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.
DERBİYİ HEP BİRLİKTE İZLEYECEKLER
İsmail Kartal'ın, ekibi ve futbolcularla birlikte derbiyi Samandıra'da birlikte izleyecekleri öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam, hem iki ezeli rakibini analiz edecek hem de öğrencileriyle birlikte dev maçla ilgili fikir alışverişinde bulunacak.
DERBİYİ HEP BİRLİKTE İZLEYECEKLER
İsmail Kartal'ın, ekibi ve futbolcularla birlikte derbiyi Samandıra'da birlikte izleyecekleri öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam, hem iki ezeli rakibini analiz edecek hem de öğrencileriyle birlikte dev maçla ilgili fikir alışverişinde bulunacak.