Fenerbahçe'de futbolcular yeni hoca için vites yükseltti

Fenerbahçe'de yeni yıl tatiline rağmen sakatlıktan çıkanlar Samandıra'da. Fenerbahçe de taraftarları olduğu kadar futbolcuları da yeni teknik direktör heyecanı sardı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de futbolcular yeni hoca için vites yükseltti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2022 09:40
Zeki Murat Göle idaresindeki teknik heyet, devre arası ve yeni yıl tatili olarak pazar gününe kadar izin vermesine rağmen, sakatlıklarından biran önce kurtulup göreve getirilecek yeni teknik adamın gözüne girmek isteyen Altay bayındır, Gustavo, Berisha, Novak, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi ara vermeden Samandıra'da çalışıyorlar.

Formalarına tekrar kavuşmak isteyen futbolcular dün yılbaşı olmasına rağmen tek tek Samandıra'ya gelerek sağlık ekibinin belirlediği program dahilinde çalışırken bugün de tesislerde çalışma programını uygulayacaklar.

HEDEF TAM KADRO BAŞLAMAK

Tüm futbolcuların önümüzdeki hafta sakatlıklarını atlarmış olarak takıma katılmaları ve sarı lacivertli ekibin 2. yarıya tam kadro başlamaları bekleniyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.