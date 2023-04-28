Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyetten özeleştiri

Fenerbahçe'de İstanbulspor karşısında alınan 3-3'lük beraberlik can sıkarken oyuncular ve teknik heyetten özeleştiri geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyetten özeleştiri
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28 Nisan 2023 08:34
Sarı-lacivertli takımda ciddi bir özeleştiri hakim... İstanbulspor karşısında 57. dakikada 2-0 öne geçen Jorge Jesus ve ekibi, son yarım saatte 3 gol birden yiyince beraberliğe razı olmuştu.

Hatta ilk 2-2 olan skora rağmen bir kez daha 3-2 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+6'da Eze'nin golüyle yıkılmıştı. Bu durum hem futbolcular hem de teknik heyette üzüntü yarattı.

Samandıra'da bu beraberliğin ardından futbolcular ve teknik heyette özeleştiri oldu. Kadıköy'de tribünleri dolduran 50 bin taraftarın önünde 2-0'ın bulunmasına rağmen kazanılmamasının kötü bir sonuç olduğu vurgulanıyor. Hakem Kadir Sağlam'ın tartışmalı kararlar verdiği kabul edilse de her şeye rağmen İstanbulspor karşısında 3 puanın alınamamasının doğru olmadığı kaydediliyor.

Fenerbahçe'de herkes İstanbulspor'dan Kadıköy'de 3 gol yenilmemesi gerektiğini aktarıyor, bu durumun özeleştirisi yapılıyor.



 
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