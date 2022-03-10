Fenerbahçe'de futbolcular kenetlendi! Trabzonspor maçı etki yaptı

Fenerbahçeli taraftarların, Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nı doldurarak oluşturdukları müthiş atmosfer futbolcuları adeta büyüledi. 2.'lik hedefine daha fazla inanmaya başlayan sarı-lacivertliler kendi aralarında kenetlendi.

Haber; Milliyet
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Fenerbahçe'de futbolcular kenetlendi! Trabzonspor maçı etki yaptı
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10 Mart 2022 07:50
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor maçında Kadıköy'de oluşan atmosfere adeta hayran kaldı. Sarı-lacivertli takımda karşılaşma sonrası konuşulan en önemli konulardan biri de tribünleri uzun süre sonra tıklım tıklım dolduran taraftarların Ülker Stadı'nda oluşturdukları atmosfer oldu.

Zorlu maçta eksik kalmasına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyup puan almayı başaran Fenerbahçe'de en önemli katkıyı taraftar verdi. Son yıllarda belki de en iyi atmosfer altında mücadele eden futbolcuların gündeminde bu atmosfer vardı. Hem maç sonu hem de yapılan ilk antrenmanda futbolcular kendi aralarındaki sohbetlerde bu konuya vurgu yaptı.Teknik Direktör İsmail Kartal da ikincilik hedefine takımı inandırmakta güçlük çekiyordu. Trabzonspor maçı öncesi seri galibiyetler ardından ortaya konan mücadele sonrası takım ciddi şekilde kenetlendi.

Teknik heyetin en önemli ihtiyaç duyduğu konu takımın mental açıdan toparlanması ve kendine güvenini kazanmasıydı. Trabzonspor maçıyla birlikte bu da sağlandı. Sarı-lacivertli futbolcular da sezonu kendileri için en iyi yer olabilecek olan ikincilikle bitirebileceklerine inanmaya başladı.

Szalai'nin yeniden doğuşu

Attila Szalai son dönemdeki düşüşü sebebiyle eleştiri oklarına hedef olurken yeniden kendini bulmayı başardı. İsmail Kartal'ın sol bek sıkıntısından bahsettiği bir ortamda Macar oyuncu, sakatlıkları bulunan Novak ve Ferdi'yi aratmadı. Genç futbolcu savunma performansının yanı sıra hücumda da önemli katkılar yaptı. Kasımpaşa maçında galibiyet golünü kaydetti. Trabzon maçında gole çok yaklaşsa da Uğurcan'a takıldı.

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