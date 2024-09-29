Fenerbahçe'de Fred yedek kaldı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Fred'i yedek bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred yedek kaldı!
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29 Eylül 2024 18:25
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sürpriz bir tercih geldi.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Antalya'da Fred'i yedek bıraktı.

Mourinho, orta sahada İsmail Yüksek - Sofyan Amrabat ikilisine forma verdi.

Jose Mourinho, kadro tercihi için, "Taze diyebileceğimiz oyuncular olması gerekliydi. 2 gün önce yoğun ve zor bir maç oynadık, bazı değişiklikler yapmak gerekiyor enerji katabilmek adına" dedi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:




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