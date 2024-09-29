Fenerbahçe'de Fred yedek kaldı!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sürpriz bir tercih geldi.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Antalya'da Fred'i yedek bıraktı.
Mourinho, orta sahada İsmail Yüksek - Sofyan Amrabat ikilisine forma verdi.
Jose Mourinho, kadro tercihi için, "Taze diyebileceğimiz oyuncular olması gerekliydi. 2 gün önce yoğun ve zor bir maç oynadık, bazı değişiklikler yapmak gerekiyor enerji katabilmek adına" dedi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Antalya'da Fred'i yedek bıraktı.
Mourinho, orta sahada İsmail Yüksek - Sofyan Amrabat ikilisine forma verdi.
Jose Mourinho, kadro tercihi için, "Taze diyebileceğimiz oyuncular olması gerekliydi. 2 gün önce yoğun ve zor bir maç oynadık, bazı değişiklikler yapmak gerekiyor enerji katabilmek adına" dedi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: