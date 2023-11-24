Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun son durumu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de milli ara sonrasında takıma dönmesi beklenen Fred ile Alexander Djiku'nun Fatih Karagümrük maçında oynayıp oynamayacakları belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun son durumu
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24 Kasım 2023 10:50
Fenerbahçe'de korkulan oldu... Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku ile Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Fred'in milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyordu. Ancak iki oyuncunun da sakatlığı beklenen sürede iyileşmedi.

FORMA GİYMELERİ ZOR

Hem Fred'in hem de Djiku'nun pazar günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç gününe kadar sağlık heyetinden gün be gün oyuncular hakkında rapor alacak. Eğer 'oynayabilir' cevabı gelirse iki oyuncu da pazar günü sahada olacak.



FRED %50, DJIKU DAHA DÜŞÜK!

Fred'in sahada olma olasılığı %50 olarak değerlendirilirken, Djiku'nun oynama ihtimali ise daha düşük. Kartal, sakatlıkları geçmeden iki öğrencisini de riske etmek istemiyor. Fred ve Djiku'nun Nordsjaelland maçında da oynayıp oynamacağı belirsiz. 

 
 

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