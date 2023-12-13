Fenerbahçe'de Fred rüzgarı esiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Samandıra'da yaptıklarıyla arkadaşları ve hocası İsmail Kartal'dan alkış aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Fred rüzgarı esiyor!
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13 Aralık 2023 08:48
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatıp takıma adeta hayat veren Fred, idmandaki performansıyla dikkat çekti.

Sambacı, sakatlığını atlatıp sahalara dönerek Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında adeta Fenerbahçe'ye hayat vermişti. Fred, dünkü antrenmanda da rüzgar gibi esti. Brezilyalı orta saha oyuncusu, taktik çalışma sırasında yaptıklarıyla arkadaşları ve hocası İsmail Kartal'dan alkış aldı.



MERT HAKAN YANDAŞ GÖREV BEKLİYOR

İdmanda ön plana çıkan bir diğer ismin ise Mert Hakan Yandaş olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, en son 5 Ekim'deki Spartak Trnava mücadelesinde forma giymiş, ardından topuğundaki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan, idmanlarda kendini göstererek İsmail Kartal'ın yeniden kendisine görev vermesini bekliyor. 

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