Fenerbahçe'de Fred'le özüne dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'in yokluğunda uzun toplara yönelen Fenerbahçe, bu kez geriden oyun kurup kısa pas yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de Fred'le özüne dönüyor
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29 Aralık 2023 09:38
Son güncelleme 29 Aralık 2023 10:34
Orta sahadaki yıldızı Fred'in yokluğunda ligdeki maçta Miguel Crespo-İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo-İsmail Yüksek orta sahası ile oynayan Fenerbahçe, geriden oyun kurmakta zorlanırken uzun toplarda da isabetsiz kaldı. Bu kez İsmail Kartal ve ekibi Edin Dzeko'yu beslemek için özüne dönecek.

KISA PASLARLA GOL ARAYACAK

Boşnak oyuncu uzun toplarda faydalı olamazken maçı da şut atamadan tamamladı. Fred'in dönüşü ile birlikte uzun top seçeneğini kullanmayacak olan Kanarya, geriden oyunu kurarak rakip ceza alanında da kısa paslarla gol arayacak.



SAMBACI VARSA HEP KAZANIYOR

Ligdeki Kayserispor deplasmanında kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Fred, Süper Kupa'da ezeli rakiplerine karşı sahada yer alacak. Kariyerindeki ilk Galatasaray derbisine çıkacak Sambacı'nın olmadığı maçlarda Kanarya, istediğini her zaman alamıyor.

Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun oynadığı 18 maçın tamamını kazandı ama onun olmadığı ligdeki son derbi dahil; 11 mücadelede 3 mağlubiyet ile 2 beraberlik yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.






 
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