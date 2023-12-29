Orta sahadaki yıldızı Fred'in yokluğunda ligdeki maçta Miguel Crespo-İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo-İsmail Yüksek orta sahası ile oynayan Fenerbahçe, geriden oyun kurmakta zorlanırken uzun toplarda da isabetsiz kaldı. Bu kez İsmail Kartal ve ekibi Edin Dzeko'yu beslemek için özüne dönecek.
KISA PASLARLA GOL ARAYACAK
Boşnak oyuncu uzun toplarda faydalı olamazken maçı da şut atamadan tamamladı. Fred'in dönüşü ile birlikte uzun top seçeneğini kullanmayacak olan Kanarya, geriden oyunu kurarak rakip ceza alanında da kısa paslarla gol arayacak.
SAMBACI VARSA HEP KAZANIYOR
Ligdeki Kayserispor deplasmanında kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Fred, Süper Kupa'da ezeli rakiplerine karşı sahada yer alacak. Kariyerindeki ilk Galatasaray derbisine çıkacak Sambacı'nın olmadığı maçlarda Kanarya, istediğini her zaman alamıyor.
Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun oynadığı 18 maçın tamamını kazandı ama onun olmadığı ligdeki son derbi dahil; 11 mücadelede 3 mağlubiyet ile 2 beraberlik yaşadı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.
KISA PASLARLA GOL ARAYACAK
Boşnak oyuncu uzun toplarda faydalı olamazken maçı da şut atamadan tamamladı. Fred'in dönüşü ile birlikte uzun top seçeneğini kullanmayacak olan Kanarya, geriden oyunu kurarak rakip ceza alanında da kısa paslarla gol arayacak.
SAMBACI VARSA HEP KAZANIYOR
Ligdeki Kayserispor deplasmanında kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Fred, Süper Kupa'da ezeli rakiplerine karşı sahada yer alacak. Kariyerindeki ilk Galatasaray derbisine çıkacak Sambacı'nın olmadığı maçlarda Kanarya, istediğini her zaman alamıyor.
Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun oynadığı 18 maçın tamamını kazandı ama onun olmadığı ligdeki son derbi dahil; 11 mücadelede 3 mağlubiyet ile 2 beraberlik yaşadı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.