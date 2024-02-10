Sakatlığı sonrasında bireysel çalışmalara başlayan Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber geldi...
Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in ağrısının olmadığı ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Alanya ve Rize maçlarında forma giyemeyecek olan Fred'in Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.
FRED İLE KAYIP YOK
Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği 21 maçın 20'sini kazanırken 1'inde berabere kaldı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in ağrısının olmadığı ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Alanya ve Rize maçlarında forma giyemeyecek olan Fred'in Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.
FRED İLE KAYIP YOK
Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği 21 maçın 20'sini kazanırken 1'inde berabere kaldı.