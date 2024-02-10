Fenerbahçe'de Fred'in ağrısı kalmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlığı sonrasında bireysel çalışmalara başlayan Fred'in ağrısının olmadığı ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Fred'in ağrısı kalmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 11:00
Sakatlığı sonrasında bireysel çalışmalara başlayan Fred'den Fenerbahçe'ye iyi haber geldi...

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in ağrısının olmadığı ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Alanya ve Rize maçlarında forma giyemeyecek olan Fred'in Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.

FRED İLE KAYIP YOK

Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği 21 maçın 20'sini kazanırken 1'inde berabere kaldı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery