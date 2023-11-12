Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından önce Trendyol Süper Lig'de ardından da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe bugün güçlü rakibi Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.
SON GÜNE KADAR DENENDİ
Stoper bölgesindeki eksikler devam ederken, takım için çok önemli bir isim olan Fred'deki belirsizlikte sonlandı yıldız oyuncu kadroda yer almadı. Defans hattı ile ileri uç oyuncuları arasında müthiş bir köprü görevi yapan yıldız futbolcu son güne kadar kendini denedi.
TEKNİK HEYETE İLETTİ
Ancak son yapılan idmanda kendisini denediğini ancak rahat hissetmediğini ve bu şekilde takıma faydalı olamayacağını teknik heyete iletti. Bunun üzerine tecrübeli futbolcunun kadroya almadığı bildirildi.
KRİTİK MESAJ
Öte yandan hem teknik heyet hem de futbolcular bu mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyor. Önemli eksiklerle çıkılacak son mücadele. Eğer Adana Demirspor mücadelesi kayıpsız sona ererse sarı-lacivertliler hem milli araya moralli girecek hem de sakat isimlerin dönüşüyle eski ritmini geri kazanacak.
SON GÜNE KADAR DENENDİ
Stoper bölgesindeki eksikler devam ederken, takım için çok önemli bir isim olan Fred'deki belirsizlikte sonlandı yıldız oyuncu kadroda yer almadı. Defans hattı ile ileri uç oyuncuları arasında müthiş bir köprü görevi yapan yıldız futbolcu son güne kadar kendini denedi.
TEKNİK HEYETE İLETTİ
Ancak son yapılan idmanda kendisini denediğini ancak rahat hissetmediğini ve bu şekilde takıma faydalı olamayacağını teknik heyete iletti. Bunun üzerine tecrübeli futbolcunun kadroya almadığı bildirildi.
KRİTİK MESAJ
Öte yandan hem teknik heyet hem de futbolcular bu mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyor. Önemli eksiklerle çıkılacak son mücadele. Eğer Adana Demirspor mücadelesi kayıpsız sona ererse sarı-lacivertliler hem milli araya moralli girecek hem de sakat isimlerin dönüşüyle eski ritmini geri kazanacak.
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