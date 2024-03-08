Fenerbahçe'de Fred farkı!

Fenerbahçe, bu sezon Brezilyalı yıldız Fred'in oynadığı 6 Avrupa maçının tamamını, 22 resmi maçın ise 21'ini kazanmış 1'inde berabere kalmıştı. Fred 11'e döndü, Sarı-Lacivertliler, St.Gilloise deplasmanında da galip geldi.
Manchester United'tan transfer edilen Fred, kısa sürede İsmail Kartal'ın sisteminde en önemli parçalardan biri haline geldi. Fenerbahçe, uzun süre Sambacı'nın oynadığı hiçbir maçta kayıp yaşamadı. Trabzon karşısındaki sezonun ilk yenilgisi ve Avrupa'daki mağlubiyetler tecrübeli orta saha oyuncusunun olmadığı dönemde geldi.
MÜTHİŞ SERİ DEVAM ETTİ
Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği 22 resmi maçın 21'ini kazanırken, tek beraberlik de Sambacı'nın sakatlanıp kenara geldiği Samsunspor maçında yaşandı. Kanarya, Sambacı'yla çıktığı 6 Avrupa mücadelesinin tamamında galibiyete ulaştı. Fred, uzun süren sakatlığın ardından hafta sonunda Hatay maçında 65. dakikada oyuna girerek sahalara dönmüştü. Yıldız futbolcu, dün SaintGilloise deplasmanında ilk 11'deki yerine kavuştu. Fred'li müthiş seri de kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe, Sambacı'yla Avrupa'da 7'de 7 yapmayı başardı.
Manchester United'tan transfer edilen Fred, kısa sürede İsmail Kartal'ın sisteminde en önemli parçalardan biri haline geldi. Fenerbahçe, uzun süre Sambacı'nın oynadığı hiçbir maçta kayıp yaşamadı. Trabzon karşısındaki sezonun ilk yenilgisi ve Avrupa'daki mağlubiyetler tecrübeli orta saha oyuncusunun olmadığı dönemde geldi.
MÜTHİŞ SERİ DEVAM ETTİ
Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği 22 resmi maçın 21'ini kazanırken, tek beraberlik de Sambacı'nın sakatlanıp kenara geldiği Samsunspor maçında yaşandı. Kanarya, Sambacı'yla çıktığı 6 Avrupa mücadelesinin tamamında galibiyete ulaştı. Fred, uzun süren sakatlığın ardından hafta sonunda Hatay maçında 65. dakikada oyuna girerek sahalara dönmüştü. Yıldız futbolcu, dün SaintGilloise deplasmanında ilk 11'deki yerine kavuştu. Fred'li müthiş seri de kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe, Sambacı'yla Avrupa'da 7'de 7 yapmayı başardı.