Fenerbahçe'de Fred'e eleştiri!

Ömer Üründül, Fenerbahçeli futbolcuların bireysel performanslarını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred'e eleştiri!
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27 Eylül 2024 09:33
Ömer Üründül, Sabah'ta Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçı yorumladı.

Üründül, sarı-lacivertli futbolcuların bireysel performansını değerlendirdi.

İşte Ömer Üründül'ün o yorumları...

"Amrabat, iyi tanıdığım bir oyuncu. Çok deneyimli, yer tutmasını bilen, iyi top kullanan önemli bir ön liberodur. Bu maçta takıma da yavaş yavaş ısındığını göndüm. Oosterwolde belli bir istikrarı olan bir oyuncu. Ancak Fred'de ciddi bir düşüş var. En-Nesyri, Fenerbahçe için çok önemli bir santrafor. Fizik olarak hazır olmamasına rağmen bütün pozisyonların içindeydi. Rakibine kırmızı kart görmesini sağlayarak görevini tamamladı. Mourinho, En-Nesyri'de ısrar etmeli..."

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