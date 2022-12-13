Fenerbahçe'de forvetlerin formu memnun etti

Fenerbahçe, lige verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Bu karşılaşmalarda özellikle forvet oyuncularının performansı, Jorge Jesus'u fazlasıyla memnun etti.
Serdar Dursun; 3 gol, 1 asistle bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Joshua King, sakatlığın etkilerini atlattığını gösterdi ve 4 maçın 3'ünde ağları havalandırdı. Batshuayi de Dünya Kupası'nda ülkesi Belçika'nın tek golünü attıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü ve Salernitana mücadelesinde fileleri sarstı.
Serdar Dursun; 3 gol, 1 asistle bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Joshua King, sakatlığın etkilerini atlattığını gösterdi ve 4 maçın 3'ünde ağları havalandırdı. Batshuayi de Dünya Kupası'nda ülkesi Belçika'nın tek golünü attıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü ve Salernitana mücadelesinde fileleri sarstı.