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Fenerbahçe'de forvetlerin formu memnun etti

Fenerbahçe'de hazırlık kampında forvetlerin gösterdiği yüksek performans teknik ekibin yüzünü güldürdü.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de forvetlerin formu memnun etti
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13 Aralık 2022 11:36
Fenerbahçe, lige verilen arada oynadığı 4 hazırlık maçında da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Bu karşılaşmalarda özellikle forvet oyuncularının performansı, Jorge Jesus'u fazlasıyla memnun etti.

Serdar Dursun; 3 gol, 1 asistle bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Joshua King, sakatlığın etkilerini atlattığını gösterdi ve 4 maçın 3'ünde ağları havalandırdı. Batshuayi de Dünya Kupası'nda ülkesi Belçika'nın tek golünü attıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü ve Salernitana mücadelesinde fileleri sarstı.



 
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