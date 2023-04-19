Fenerbahçe'de forvetler yedeğe çekiliyor

Feerbahçe'de forvet oyuncuları Serdar Dursun ve Joao Pedro, sakatlıklar sebebiyle son dönemde sürelerini artırdı.



Michy Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıkları, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun kendilerini göstermeleri açısından fırsat oldu. Ancak iki oyuncu da ligde şans buldukları son 3 mücadelede skora katkı sağlayamadıkları gibi, performans olarak da beklentilerin çok altında kaldılar. Jorge Jesus bu nedenle Başakşehir mücadelesinde Pedro ve Serdar'ı kulübeye çekmeye hazırlanıyor.



Tecrübeli teknik adamın Başakşehir karşısında Valencia'nın yanında Arda Güler'i kullanması bekleniyor.

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