Fenerbahçe'de forvetler hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de son yıllarda yaşanan forvet istikrarsızlığı bu sezon da kendini gösterdi. Sezon başından bu yana forvette istikrar yakalayamayan sarı-lacivertliler, savunma ve kaledeki başarıyı burada sahaya yansıtamadı.



Savunma kısmında başta kaleci Altay Bayındır olmak üzere defans oyuncuları Kim Min Jae, Attila Szalai ve Serdar Aziz öne çıktı. Ayrıca kanatta devşirilen sağ bekte Osayi-Samuel ve sol bekte Ferdi Kadıoğlu da takımın yıldızlaşan isimleri oldu. Takımın defans kısmı yani 'tutan' kısmında sarı-lacivertliler aradığı uyumu yakaladı.



Özellikle Altay'ın sakatlıktan sonra kaleyi hemen devralması ve performansıyla '1' numara olduğunu ispatlaması yüzleri güldürdü.



Kim-Szalai ikilisi de taraftarların sevgilisi olarak öne çıktı. Ancak tam tersi bir şekilde hücum hattında istenen süreç yaşanmadı.



En verimli golcü Serdar



Büyük beklentilerle gelen Mergim Berisha, hayal kırıklığı yarattı. Berisha, Süper Lig'de yalnızca 3 gol atabildi. Valencia da sakatlıklarla boğuştuğu sezonda geçen sezonki görüntüsünden uzak kaldı, ligde 4 gol bulabildi.



Serdar Dursun ligde 9 gol atarak en skorer isim olarak öne çıksa da tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı. Ligde 28 haftada hiçbir oyuncu gol sayısında çift hanelere ulaşamadı. Bu nedenle Fenerbahçe'de 'atan' kısmı havada kaldı.





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