Fenerbahçe'de forvete 'Maxi'mum etkili ilaç

Fenerbahçe, forvet hattındaki bitiricilik sıkıntısını Maxi Gomez transferiyle gidermeye hazırlanıyor. Top tutan, defansta boşlukları iyi sezen, hava hakimiyeti üst düzey bir oyuncu olan Maxi Lopez; sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki sorunları çözmeye aday.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'de forvete 'Maxi'mum etkili ilaç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2022 13:48
Fenerbahçe, santrfor transferinde geri sayıma geçti.

La Razon, Maxi Lopez ile anlaşan sarı-lacivertlilerin Valencia'ya teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltip beklemeye geçtiğini duyurdu.

Valencia'nın Girona ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayıp son 16 dakikada oyuna giren 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin transferinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Top tutan, defansta boşlukları iyi sezen, hava hakimiyeti üst düzey ve bitiriciliği iyi bir oyuncu olan Lopez; Kanarya'nın hücum hattındaki sorunlarını çözmeye aday. 1.86'lık santrfor, Uruguay Milli Takımı ile 27 maça çıkıp 4 gol attı.

2 MAÇ, 4 GOL, 1 ASİST

Fenerbahçe santrfor ararken Enner Valencia sezona çok iyi girdi. Ümraniye maçında 2 kez fileleri havalandıran Ekvadorlu, dün de 2 gol – 1 asistle oynadı; 2 maçta 4 gol – 1 asiste ulaştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ