Fenerbahçe'de forvete 'Maxi'mum etkili ilaç

2 MAÇ, 4 GOL, 1 ASİST

Fenerbahçe, santrfor transferinde geri sayıma geçti.La Razon, Maxi Lopez ile anlaşan sarı-lacivertlilerin Valencia'ya teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltip beklemeye geçtiğini duyurdu.Valencia'nın Girona ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayıp son 16 dakikada oyuna giren 26 yaşındaki Uruguaylı forvetin transferinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Top tutan, defansta boşlukları iyi sezen, hava hakimiyeti üst düzey ve bitiriciliği iyi bir oyuncu olan Lopez; Kanarya'nın hücum hattındaki sorunlarını çözmeye aday. 1.86'lık santrfor, Uruguay Milli Takımı ile 27 maça çıkıp 4 gol attı.Fenerbahçe santrfor ararken Enner Valencia sezona çok iyi girdi. Ümraniye maçında 2 kez fileleri havalandıran Ekvadorlu, dün de 2 gol – 1 asistle oynadı; 2 maçta 4 gol – 1 asiste ulaştı.