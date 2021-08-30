Fenerbahçe'de forvete Beto iddiası!

Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı. A BOLA gazetesi, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın isteği üzerine 23 yaşındaki Portimonenseli santrafor Beto ile ilgilendiğini yazdı.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de forvete Beto iddiası!
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30 Ağustos 2021 09:55
Norberto Bercique Gomes Betuncal
Norberto Bercique Gomes Betuncal
Portimonense
Süper Lig'e ilk 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

A BOLA gazetesi, Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın isteği üzerine 23 yaşındaki Portimonenseli santrafor Beto ile ilgilendiğini yazdı.

1.94 boyundaki forvet için görüşmelerin sürdüğünü yazan gazete, transferde artık sayılı günlere girildiğini vurgulayarak, "Kısa sürede sıcak gelişmeler yaşanabilir. Beto, Türkiye'ye giderse sürpriz olmaz" ifadesini kullandı. 


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