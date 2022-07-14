Fenerbahçe'de forvete 2 güçlü aday

Kadroda eksiklerini kapatan ve transferde hız yapan Fenerbahçe'de gözler forvet hattına çevrildi. Dinamo Kiev maçına 6 gün kala arka arkaya hamlelerini yapan sarı-lacivertlilerde golcü konusu merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerin listesinde Mariano Diaz, Carlos Vinicius ve Sörloth ilk etapta öne çıkan isimler oldu. Ancak Carlos Vinicius'un PSV'den ayrılmaya sıcak bakmaması ve Sörloth'un hem yüksek maliyeti hem de Leipzig'in kadroda tutma düşüncesi işi zora sokuyor.
MARIANO AYRILMAK İSTİYOR
Real Madrid'le sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan ve forma giyemediği için ayrılmak isteyen Mariano Diaz ismi bir adım öne çıkıyor. 28 yaşındaki forvet geçen sezon eflatun-beyazlılarda sadece 11 resmi maça çıkmış, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. 6 milyon euro civarı bir bonservis bedeli olması bekleniyor. Ancak oyuncunun ilk etapta hedefi Fransa'ya Olympique Lyon'a geri dönmek. Bu durum da göz ardı edilmediği için yeni bir alternatif yaratılmaya çalışılıyor.
PLEA SÜRPRİZİ
Son olarak ise menajerler aracılığıyla önerilen forvetler de göze çarpıyor. Bundesliga ekiplerinden Borussia Monchengladbach'la sözleşmesi 2023'te bitecek olan ve Alman kulübünden ayrılmak isteyen Alassane Plea adı dikkat çekti. Ancak Plea'yı eski takımı olan Fransa'dan Nice de istiyor. 29 yaşındaki yıldız geçen sezon Monchengladbach'ta 36 resmi maçta, 10 gol atıp 8 asist yapmıştı.
GÖZLER BERISHA'DA
Transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecekler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle satılması planlanan oyuncular konusunda çalışmalar sürüyor. Mergim Berisha bu isimlerin başında geliyor. Almanya'dan talipleri olan ve özellikle Mainz'ın listesinde olan Berisha'nın en az 4 milyon euroya satılması hedefleniyor. Kısa sürede bu satışın olması isteniyor.
Öte yandan kadroda Samatta, Gustavo, Caulker, Lemos, Meyer gibi isimlerin kesin olarak ayrılmaları planlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin listesinde Mariano Diaz, Carlos Vinicius ve Sörloth ilk etapta öne çıkan isimler oldu. Ancak Carlos Vinicius'un PSV'den ayrılmaya sıcak bakmaması ve Sörloth'un hem yüksek maliyeti hem de Leipzig'in kadroda tutma düşüncesi işi zora sokuyor.
MARIANO AYRILMAK İSTİYOR
Real Madrid'le sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan ve forma giyemediği için ayrılmak isteyen Mariano Diaz ismi bir adım öne çıkıyor. 28 yaşındaki forvet geçen sezon eflatun-beyazlılarda sadece 11 resmi maça çıkmış, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. 6 milyon euro civarı bir bonservis bedeli olması bekleniyor. Ancak oyuncunun ilk etapta hedefi Fransa'ya Olympique Lyon'a geri dönmek. Bu durum da göz ardı edilmediği için yeni bir alternatif yaratılmaya çalışılıyor.
PLEA SÜRPRİZİ
Son olarak ise menajerler aracılığıyla önerilen forvetler de göze çarpıyor. Bundesliga ekiplerinden Borussia Monchengladbach'la sözleşmesi 2023'te bitecek olan ve Alman kulübünden ayrılmak isteyen Alassane Plea adı dikkat çekti. Ancak Plea'yı eski takımı olan Fransa'dan Nice de istiyor. 29 yaşındaki yıldız geçen sezon Monchengladbach'ta 36 resmi maçta, 10 gol atıp 8 asist yapmıştı.
GÖZLER BERISHA'DA
Transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecekler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle satılması planlanan oyuncular konusunda çalışmalar sürüyor. Mergim Berisha bu isimlerin başında geliyor. Almanya'dan talipleri olan ve özellikle Mainz'ın listesinde olan Berisha'nın en az 4 milyon euroya satılması hedefleniyor. Kısa sürede bu satışın olması isteniyor.
Öte yandan kadroda Samatta, Gustavo, Caulker, Lemos, Meyer gibi isimlerin kesin olarak ayrılmaları planlanıyor.