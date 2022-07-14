Fenerbahçe'de forvete 2 güçlü aday

Kadroda eksiklerini kapatan ve transferde hız yapangözler forvet hattına çevrildi. Dinamo Kiev maçına 6 gün kala arka arkaya hamlelerini yapan sarı-lacivertlilerde golcü konusu merak ediliyor.Sarı-lacivertlilerin listesindeveilk etapta öne çıkan isimler oldu. Ancak Carlos Vinicius'unveişi zora sokuyor.Real Madrid'le sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan ve forma giyemediği için ayrılmak isteyen Mariano Diaz ismi bir adım öne çıkıyor. 28 yaşındaki forvet geçen sezon eflatun-beyazlılarda sadece 11 resmi maça çıkmış, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. 6 milyon euro civarı bir bonservis bedeli olması bekleniyor. Ancak oyuncunun ilk etapta hedefi Fransa'ya Olympique Lyon'a geri dönmek. Bu durum da göz ardı edilmediği için yeni bir alternatif yaratılmaya çalışılıyor.Son olarak ise menajerler aracılığıyla önerilen forvetler de göze çarpıyor. Bundesliga ekiplerinden Borussia Monchengladbach'la sözleşmesi 2023'te bitecek olan ve Alman kulübünden ayrılmak isteyenadı dikkat çekti. Ancak Plea'yı eski takımı olan Fransa'dan Nice de istiyor. 29 yaşındaki yıldız geçen sezon Monchengladbach'ta 36 resmi maçta, 10 gol atıp 8 asist yapmıştı.Transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecekler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle satılması planlanan oyuncular konusunda çalışmalar sürüyor.bu isimlerin başında geliyor. Almanya'dan talipleri olan ve özelliklelistesinde olan Berisha'nın en azsatılması hedefleniyor. Kısa sürede bu satışın olması isteniyor.Öte yandan kadrodagibi isimlerin kesin olarak ayrılmaları planlanıyor.