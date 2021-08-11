Fenerbahçe'de formalarda artık yıldız olmayacak

Fenerbahçe, kulüp armasının yıldızsız kullanılması yönündeki başvurunun TFF tarafından kabul edildiğini açıkladı

Haber; AA
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Fenerbahçe'de formalarda artık yıldız olmayacak
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11 Ağustos 2021 14:02
Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.


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