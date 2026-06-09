Fenerbahçe'de forma satış rekoru!

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları ilk 5 günde 164 milyon TL gelirle tarihi satış rekoru kırdı.

calendar 09 Haziran 2026 12:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de forma satış rekoru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News


Fenerbahçe'nin haziran ayı başında lansmanını yaptığı yeni sezon formaları, ilk 5 günde 164 milyon TL gelir getirerek kulüp tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı. Satışların geçen yıla oranla yüzde 87 arttığı süreçte, hafta sonu stadyumda gerçekleştirilen genel kurulun yarattığı hareketlilik önemli rol oynadı.



GENEL KURUL HEYECANI SATIŞLARA YANSIDI

Forma satışlarındaki bu çarpıcı artışın temel nedenlerine ilişkin kulüp cephesinden de resmi bir değerlendirme geldi. Saran yönetiminde Fenerium'dan sorumlu Futbol AŞ Yöneticisi Sinan Öncel, elde edilen satış ivmesinde hafta sonu stadyumda gerçekleştirilen genel kurulun büyük bir etkisi olduğunu vurguladı. Olayı bir satış dalgası olarak nitelendiren Öncel, süreci şu sözlerle anlattı:

"Genel kurul için cumartesi ve pazar günü statta bulunan en az 30 bin taraftarımız çok büyük bir heyecan ve satış dalgası yarattı. Bu fırsatı değerlendirmek istedik. Sepet ortalamamız 2,4 adet oldu. Taraftarlarımız tek bir forma alıp çıkmadı."



HEDEF SEZON GENELİNDE YENİ REKORLAR

Sarı-lacivertli taraftarların kulübün 120. kuruluş yılına özel hazırlanan formalarına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Öncel, beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Satış grafiğinin devamlılığına inandıklarını belirten yönetici, "120. yıl formalarımızla bu sezonun da rekorlarla tamamlanacağını ümit ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.