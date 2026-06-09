Fenerbahçe'de forma satış rekoru!

Fenerbahçe'nin haziran ayı başında lansmanını yaptığı yeni sezon formaları, ilk 5 günde 164 milyon TL gelir getirerek kulüp tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı. Satışların geçen yıla oranla yüzde 87 arttığı süreçte, hafta sonu stadyumda gerçekleştirilen genel kurulun yarattığı hareketlilik önemli rol oynadı.
GENEL KURUL HEYECANI SATIŞLARA YANSIDI
Forma satışlarındaki bu çarpıcı artışın temel nedenlerine ilişkin kulüp cephesinden de resmi bir değerlendirme geldi. Saran yönetiminde Fenerium'dan sorumlu Futbol AŞ Yöneticisi Sinan Öncel, elde edilen satış ivmesinde hafta sonu stadyumda gerçekleştirilen genel kurulun büyük bir etkisi olduğunu vurguladı. Olayı bir satış dalgası olarak nitelendiren Öncel, süreci şu sözlerle anlattı:
"Genel kurul için cumartesi ve pazar günü statta bulunan en az 30 bin taraftarımız çok büyük bir heyecan ve satış dalgası yarattı. Bu fırsatı değerlendirmek istedik. Sepet ortalamamız 2,4 adet oldu. Taraftarlarımız tek bir forma alıp çıkmadı."
HEDEF SEZON GENELİNDE YENİ REKORLAR
Sarı-lacivertli taraftarların kulübün 120. kuruluş yılına özel hazırlanan formalarına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Öncel, beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Satış grafiğinin devamlılığına inandıklarını belirten yönetici, "120. yıl formalarımızla bu sezonun da rekorlarla tamamlanacağını ümit ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
GENEL KURUL HEYECANI SATIŞLARA YANSIDI
Forma satışlarındaki bu çarpıcı artışın temel nedenlerine ilişkin kulüp cephesinden de resmi bir değerlendirme geldi. Saran yönetiminde Fenerium'dan sorumlu Futbol AŞ Yöneticisi Sinan Öncel, elde edilen satış ivmesinde hafta sonu stadyumda gerçekleştirilen genel kurulun büyük bir etkisi olduğunu vurguladı. Olayı bir satış dalgası olarak nitelendiren Öncel, süreci şu sözlerle anlattı:
"Genel kurul için cumartesi ve pazar günü statta bulunan en az 30 bin taraftarımız çok büyük bir heyecan ve satış dalgası yarattı. Bu fırsatı değerlendirmek istedik. Sepet ortalamamız 2,4 adet oldu. Taraftarlarımız tek bir forma alıp çıkmadı."
HEDEF SEZON GENELİNDE YENİ REKORLAR
Sarı-lacivertli taraftarların kulübün 120. kuruluş yılına özel hazırlanan formalarına gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Öncel, beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Satış grafiğinin devamlılığına inandıklarını belirten yönetici, "120. yıl formalarımızla bu sezonun da rekorlarla tamamlanacağını ümit ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.