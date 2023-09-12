Fenerbahçe'de forma Mert Hakan Yandaş'ın

6 numara transferinin bir türlü bitirilmemesi nedeniyle İsmail Kartal, orta sahada İsmail Yüksek'ten vazgeçemedi. 24 yaşındaki futbolcu Avrupa'da 6 maçın 5'ine, ligde ise 3 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı. İsmail, son Ankaragücü mücadelesinde ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı ve Antalya maçında cezalı duruma düştü.İsmail Kartal, pazar günkü karşılaşmada bu bölgede oynatacağı yeni oyuncuya karar verecek. Forma için iki adayve. Ancak rekabettegörünüyor.29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milli aradaki antrenmanlarda performansıyla ön plana çıkmayı başardı. Mert Hakan, bu sezon 7 resmi maçta sadece 324 dakika sahada kalmasına rağmen 3 asistlik katkı sağlamıştı. Deneyimli futbolcu, haftanın kalanında idmanlardaki formunu koruyarak Antalyaspor maçında 11'de sahaya çıkmak için elinden geleni yapmaya kararlı.