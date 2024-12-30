Fenerbahçe'de forma kapma savaşı kızıştı!

Fenerbahçe'de cuma günü başlayan Hatayspor hazırlıkları, pazar günü yapılan antrenmanla sürdü.
Taktik çalışmaların öne çıktığı idmanda futbolcular, forma şansı için yoğun bir mücadele sergiledi.
Oyuncularının ikinci yarı öncesindeki azmi, Jose Mourinho'nun yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler, ligin ilk bölümünü 1-1'lik Eyüpspor beraberliği ile tamamlamıştı.
Karşılaşmanın ardından tüm takım altı günlük izne çıkmıştı. Mourinho da bu süreçte safra kesesi taşı nedeniyle ülkesinde operasyon geçirmişti.
Sezonun ikinci bölümüne Hatayspor maçıyla giriş yapacak olan Sarı-Lacivertliler, cuma günü başladığı hazırlıklara pazar günü yaptığı antrenmanla devam etti.
KIRAN KIRANA
Jose Mourinho, pazar günkü idmanda öğrencilerine taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.
Savunma pozisyonları, atak başlangıcı ve hücum setleri üzerinde duruldu.
Futbolcular, antrenmanda kendilerini gösterebilmek için ellerinden geleni yaptı. Özellikle dar alanda oynanan çift kale maçlarda ikili mücadeleler kıran kırana geçti.
MESAJ VERMİŞTİ
Portekizli teknik adam Eyüp maçı sonrası, "Yönetim her türlü imkanı sağlıyor, hem kendi hem de ekibimin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyunculara her zaman en iyisini veriyoruz. Futbolcuların da daha fazlasını vermeleri gerekiyor" ifadeleriyle net bir mesaj vermişti. Dünyaca ünlü çalıştırıcının, öğrencilerinin idmanlardaki hırsından son derece memnun olduğu kaydedildi.
Taktik çalışmaların öne çıktığı idmanda futbolcular, forma şansı için yoğun bir mücadele sergiledi.
Oyuncularının ikinci yarı öncesindeki azmi, Jose Mourinho'nun yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler, ligin ilk bölümünü 1-1'lik Eyüpspor beraberliği ile tamamlamıştı.
Karşılaşmanın ardından tüm takım altı günlük izne çıkmıştı. Mourinho da bu süreçte safra kesesi taşı nedeniyle ülkesinde operasyon geçirmişti.
Sezonun ikinci bölümüne Hatayspor maçıyla giriş yapacak olan Sarı-Lacivertliler, cuma günü başladığı hazırlıklara pazar günü yaptığı antrenmanla devam etti.
KIRAN KIRANA
Jose Mourinho, pazar günkü idmanda öğrencilerine taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.
Savunma pozisyonları, atak başlangıcı ve hücum setleri üzerinde duruldu.
Futbolcular, antrenmanda kendilerini gösterebilmek için ellerinden geleni yaptı. Özellikle dar alanda oynanan çift kale maçlarda ikili mücadeleler kıran kırana geçti.
MESAJ VERMİŞTİ
Portekizli teknik adam Eyüp maçı sonrası, "Yönetim her türlü imkanı sağlıyor, hem kendi hem de ekibimin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyunculara her zaman en iyisini veriyoruz. Futbolcuların da daha fazlasını vermeleri gerekiyor" ifadeleriyle net bir mesaj vermişti. Dünyaca ünlü çalıştırıcının, öğrencilerinin idmanlardaki hırsından son derece memnun olduğu kaydedildi.