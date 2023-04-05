Fenerbahçe'de flaş gelişme: Aykut Kocaman

Gündemi teknik direktör olan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sürprizi yaşanıyor. Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Jesus'ta sona yaklaşan Sarı-Lacivertliler, eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ı göreve getirebilir.



FENERBAHÇE'DE AYKUT KOCAMAN SÜRPRİZİ



Kupadaki Kayserispor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Jesus ile yolların ayrılması bekleniyor. Aksi durumda hocanın sezon sonunda vedası garanti. Tüm bu olasılıkları göz önünde bulunduran Fenerbahçe, teknik direktör adaylarıyla temaslara şimdiden başladı. Sabah'ın haberine göre bu isimlerden biri de Aykut Kocaman.



FENERBAHÇE İLE 3 KUPASI VAR



Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yapan ve 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertlilerin en önemli adaylarından biri. Ali Koç, başkanlık koltuğuna gelir gelmez gönderdiği Aykut Kocaman'a birkaç ay önce zeytin dalı uzatmış ve o dönem hatalı karar verdiğini itiraf etmişti.



AYKUT KOCAMAN'IN KARARI



Fenerbahçe'nin işi resmiyete dökmesi durumunda Aykut Kocaman'ın teklife ne cevap vereceği de merak konusu. 58 yaşındaki teknik adam bu sezon birçok takımdan teklif almasına rağmen tümünü reddetmiş ve yeni sezondan itibaren takım çalıştıracağını ifade etmişti.



MAÇ BAŞINA 2.01 PUAN ORTALAMASI YAKALADI



Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör olarak 197 maça çıktı ve 118 galibiyet, 37 yenilgi ve 42 beraberlik aldı. Başarılı hoca, Sarı-Lacivertlilerle maç başına 2.01 puan ortalaması yakaladı.







