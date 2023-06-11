Türkiye Kupası finalinde 20.45'te Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadeleye yeni sezon formasıyla çıkacağını açıkladı.
Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi maça yıldızsız logo ile çıkacak. Ancak, gelecek sezon formalarında 5 yıldız olacak.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor! Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor! Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!"
Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi maça yıldızsız logo ile çıkacak. Ancak, gelecek sezon formalarında 5 yıldız olacak.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor! Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor! Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!"
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