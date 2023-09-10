Fenerbahçe'de fikstür yoğun: 15 gün 5 maç

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, milli aranın ardından 15 günde 5 maça çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de fikstür yoğun: 15 gün 5 maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2023 13:25
Lige resmi maçlarda 9'da 9 ile başlayan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, milli aranın ardından yoğun bir tempoya girecek.

17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

17 Ağustos'taki Antalyaspor maçı ile lige dönecek olan Fenerbahçe, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland ile Kadıköy'de karşılaşacak.

Nordsjaelland'ın ardından 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Başakşehir ile mücadele edecek.

1 EKİM'DE BİTİYOR

Fenerbahçe 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery