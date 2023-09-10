Fenerbahçe'de fikstür yoğun: 15 gün 5 maç

Lige resmi maçlarda 9'da 9 ile başlayan ve Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, milli aranın ardından yoğun bir tempoya girecek.
17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
17 Ağustos'taki Antalyaspor maçı ile lige dönecek olan Fenerbahçe, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland ile Kadıköy'de karşılaşacak.
Nordsjaelland'ın ardından 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Başakşehir ile mücadele edecek.
1 EKİM'DE BİTİYOR
Fenerbahçe 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
17 Ağustos'taki Antalyaspor maçı ile lige dönecek olan Fenerbahçe, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland ile Kadıköy'de karşılaşacak.
Nordsjaelland'ın ardından 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Başakşehir ile mücadele edecek.
1 EKİM'DE BİTİYOR
Fenerbahçe 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.