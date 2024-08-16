Fenerbahçe'de Ferdi ve Fred kadroya alındı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Lille maçında forma giyemeyen ve transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı.
Sarı-lacivertli takımda Lugano ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve sahalardan uzak kalan Fred de kadroda kendisine yer buldu.
Fenerbahçe'de cezaları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın dışında Emre Mor, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Joao Pedro, Serdar Aziz, Luan Peres gibi isimler teknik ekip kararı ile kafilede yer almadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Lille maçında forma giyemeyen ve transferi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı.
Sarı-lacivertli takımda Lugano ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve sahalardan uzak kalan Fred de kadroda kendisine yer buldu.
Fenerbahçe'de cezaları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın dışında Emre Mor, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Joao Pedro, Serdar Aziz, Luan Peres gibi isimler teknik ekip kararı ile kafilede yer almadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.
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