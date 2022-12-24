Fenerbahçe'de Ferdi ve Crespo endişesi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi takımın yıldız oyuncuları Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ile ilgili bir endişe söz konusu.Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ikilisi, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde ligde salı günü Hatayspor ile Kadıköy'de oynanacak mücadelede cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak.Jorge Jesus, kart konusunda sadace Ferdi ve Crespo'yu değil, tüm takımı uyararak,dedi.