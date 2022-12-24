Fenerbahçe'de Ferdi ve Crespo endişesi

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ferdi ve Crespo endişesi
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24 Aralık 2022 12:22
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi takımın yıldız oyuncuları Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ile ilgili bir endişe söz konusu.

Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ikilisi, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde ligde salı günü Hatayspor ile Kadıköy'de oynanacak mücadelede cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak.

Jorge Jesus, kart konusunda sadace Ferdi ve Crespo'yu değil, tüm takımı uyararak, "Saha içinde ne olursa olsun sakin kalın. Bu sezon kırmızı kartlardan çok çektik. Dikkatli olmalıyız" dedi.

 
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