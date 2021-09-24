Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu uğuru

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun gole direkt katkı yaptığı 11. maçta 10. kez kazandı. Fenerbahçe, Ferdi'nin gol ya da asist yaptığı maçlar arasında sadece 2019-20'de Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu uğuru
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24 Eylül 2021 09:41
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Süper Lig'de Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu henüz 2. dakikada fileleri havalandırdı. Kanarya, 21 yaşındaki yıldızın sarı lacviertlilerdeki kariyerinde gol ya da asist yaptığı 11. Süper Lig karşılaşmasında 10. kez sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Sarı lacivertliler söz konusu karşılaşmalar arasında sadece 2019-20 sezonunda Ferdi'nin asist yaptığı müsabakada Antalyaspor ile deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kaldı.

GEÇEN SEZONU YAKALADI

Bununla beraber Ferdi, Giresunspor'a karşı attığı golle bu sezon 2 gol, 1 asiste ulaştı. Sarı lacivertli oyuncu, geçen sezonun tamamında 1 gol, 2 asist üretmiş ve 3 gole direkt katkı sağlamıştı.

2019-20 sezonunda Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, 4 gol, 3 asistle oynamıştı. Geçen sezon 3 gole direkt katkı veren Ferdi, bu sezon da 3 gole direkt katkı verip sarı lacivertlilerde Süper Lig'de toplamda 7 gol, 6 asiste ulaşmayı başardı. 

 

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