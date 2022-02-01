Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tehlikesi

Fenerbahçe'de bu sezonun jokeri Ferdi Kadıoğlu oldu... Forma giydiği 25 maçta hem defansın solunda ve sağında hem de orta alanın sağ ve sol kanatlarında görev aldı. 22 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca 169 kez sahaya çıkarken on numara bölgesinde 60, sağ kanatta 47, sol kanatta 25, merkez orta sahada 12, sol bekte 14, sağ bekte ise 11 kez forma şansı buldu. Ligde son olarak Altay'a karşı ilk yarı sağ kanatta, 2. yarı sol bekte oynadı.



AY-YILDIZ'I SEÇTİ, TÜRK STATÜSÜNDE



Sabah Gazetesi'nde yer alan, "Eldeki kaçmasın" başlıklı habere göre; 8 milyon Euro piyasa değerine sahip olan futbolcunun sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek. Hollanda ve Kanada tercihlerine rağmen Türk Milli Takımı'nı seçen ve gelecek sezon yerli statüsünde oynamaya devam edecek olan Ferdi için taraftar endişeli. Sarı-lacivertliler, "Yönetim kimseyi alamıyor bari eldekileri kaçırmasın" yorumu yapıyor.



BİR GÖRÜŞ / GÜRCAN BİLGİÇ

GEÇ KALINMIŞ İMZA



Ferdi Kadıoğlu önemli bir oyuncu ve takımda tutulması da gerekli. Çünkü Finansal Fair Play varken elindeki yetenekler çok daha kıymetli oluyor. Aslında geç kalınmış bir hamle. Bu işin sezon başında çözülmesi lazımdı. Çünkü Ferdi ile imzalamayıp, görüşmeyi de ertelersen o da peşinden rahatsızlıkları getirir. Bu sezon Fenerbahçe taraftarı hassas. Dikkat edin 13 oyuncusu ile sözleşmesi biten Beşiktaş için böyle bir gündem oluşmadı. Başkan Ali Koç'un giderek artan tedirginlikleri ve hassasiyetleri dikkate alıp artık taraftarlarına mesaj verme zamanı geldi.





İLGİLİ VİDEO