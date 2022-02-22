Çağtay Kurukalıp, ilk kez görev yaptığı Hatayspor maçında başarılı bir performans sergilemişti. Ancak genç sol bek, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Slavia Prag karşısında oynayamayacak. Bu mücadelede sol bekte yine Ferdi Kadıoğlu'nun oynaması bekleniyor.



Ferdi, sarı kart cezası nedeniyle Hatayspor maçında forma giyememişti. Yıldız futbolcu, Slavia maçıyla birlikte 11'deki yerine geri dönecek. Ferdi, 3-2 kaybedilen ilk Slavia mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.













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