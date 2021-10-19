Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci
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19 Ekim 2021 10:09
Fenerbahçe'de bu sezonun en flaş isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçındaki sakatlığı büyük endişe yaratmıştı.

Ancak yapılan ilk kontrollerin ardından 23 yaşındaki yıldızda ciddi bir problemin olmadığı bildirildi.

Ferdi'nin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Antwerp maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.


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