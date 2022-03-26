Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu

Fenerbehçe'de 1 aydan fazla formasından uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2022 12:59
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, çok formda olduğu bir dönemde 24 Şubat'ta Slavia Prag ile oynanan rövanşta sakatlanmıştı.

1 aydan fazla formasından uzak kalan Ferdi, sonunda sahaya indi. 22 yaşındaki oyuncu, özel idman programını uygulamaya başladı. Ferdi'nin önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Genç yıldız, geçtiğimiz hafta 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.