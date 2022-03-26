Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, çok formda olduğu bir dönemde 24 Şubat'ta Slavia Prag ile oynanan rövanşta sakatlanmıştı.
1 aydan fazla formasından uzak kalan Ferdi, sonunda sahaya indi. 22 yaşındaki oyuncu, özel idman programını uygulamaya başladı. Ferdi'nin önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
Genç yıldız, geçtiğimiz hafta 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.
1 aydan fazla formasından uzak kalan Ferdi, sonunda sahaya indi. 22 yaşındaki oyuncu, özel idman programını uygulamaya başladı. Ferdi'nin önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
Genç yıldız, geçtiğimiz hafta 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.