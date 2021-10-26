Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na tam puan

Antwerp maçı ile önceki günkü Alanyaspor sınavında sahada basmadık yer bırakmayan Ferdi Kadıoğlu, savunmaya verdiği desteğin yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da güç kattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na tam puan
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26 Ekim 2021 11:49
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi, özellikle son iki maçta müthiş bir özveriyle mücadele etti.

Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçı ile önceki günkü Alanyaspor sınavında sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu, savunmaya verdiği desteğin yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da güç kattı. 

 

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