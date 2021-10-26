Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na tam puan

Teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi, özellikle son iki maçta müthiş bir özveriyle mücadele etti.Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçı ile önceki günkü Alanyaspor sınavında sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcu, savunmaya verdiği desteğin yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da güç kattı.