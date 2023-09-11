Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu müjdesi

Trendyol Süper Ligin 5'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu müjdesi
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11 Eylül 2023 08:24
Son güncelleme 11 Eylül 2023 08:32
Süper Ligin 5'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5!e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

FERDİ TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlatarak takımla beraber çalışmalara geri döndü.



Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.  

 
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