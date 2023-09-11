Süper Ligin 5'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5!e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.
FERDİ TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlatarak takımla beraber çalışmalara geri döndü.
Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5!e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.
FERDİ TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlatarak takımla beraber çalışmalara geri döndü.
Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.