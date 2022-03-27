Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, saha çalışmalarına başladı. Atletik performans antrenörü Fatih Yıldız eşliğinde bireysel antrenman yapan Ferdi, ilk olarak sakatlık nedeniyle zayıflayan ve fazla yük binen kaslarını güçlendiriyor.



Takımın izinli günlerinde de fitness çalışmaları yapan genç oyuncu, sakatlık dönüşü tekrar sıkıntı yaşamamak için kesinlikle acele etmiyor. Önümüzdeki hafta takıma katılması beklenen Ferdi'yi teknik direktör İsmail Kartal da riske etmemek için Kayseri deplasmanında yedek soyunduracak ve 10 Nisan'daki Galatasaray derbisinde yüzde yüz hazır olarak sahaya sürecek.



