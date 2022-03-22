Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag ile 24 Şubat'ta oynanan rövanş maçında sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, Milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor
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22 Mart 2022 09:08
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag ile 24 Şubat'ta oynanan rövanş maçında sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, Milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor.

Tedavi sürecinin sonuna gelen 22 yaşındaki yıldızın en geç önümüzdeki hafta arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması ve Kayseri maçında kadroda olması bekleniyor. 

 

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