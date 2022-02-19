Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu endişesi!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan elendi, Süper Lig'de de zirve yarışının çok gerisinde. Tutunulan son dal olan Konferans Ligi'nde de tur, Kadıköy'deki 3-2'lik Slavia Prag yenilgisiyle mucizelere kaldı. Sezonun bitimiyle kupa hasretinin 8 yıla çıkacağı sarı-lacivertlilerin tek tesellisi, takımın gelişim sağlayan ve gelecek yıllar adına umut veren genç yıldızları. Bunların başında gelen Ferdi Kadıoğlu ise Fenerbahçe'yle henüz anlaşamadı.



SON TEKLİF 18 MİLYON TL



Taraftarlar, sosyal medyadan "Kupaları kaçırdınız, Ferdi'yi kaçırmayın" diye mesajlar atadursun Fenerbahçe pazarlıkları sürdürüyor. Yönetimin önerdiği son rakam yıllık 18 milyon TL artı başarı bonusları. Buna karşın 22 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa kulüpleri de ilgileniyor.



A Milli Takım'ı seçmesiyle Ferdi'nin değeri, gelecek yıl artacak yerli zorunluluğuyla birlikte iyice yükselecek gibi görünüyor.



SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI



Ferdi Kadıoğlu'nun bir gol bir asistle tamamladığı Slavia Prag maçının ardından yaptığı yeni kontrat açıklamaları da kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Ferdi'nin "Sözleşme ile ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben de sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerim ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim" şeklindeki ifadeleri, 'anlaşma ihtimali azalıyor' iddialarını güçlendirdi.





İLGİLİ VİDEO