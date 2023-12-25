Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bildiğiniz gibi

Hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takımımız'ın kilit oyuncuları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray derbisinde de kendisinden beklenen performansı gösterdi.
Karşısında Hakim Ziyech olması sebebiyle çok fazla hücuma çıkmayan Ferdi, savunma görevlerini başarıyla yerine getirdi.
17 İKİLİ MÜCADELENİN 12'SİNİ KAZANDI
Tecrübeli futbolcu, maç boyunca girdiği 17 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.
Karşısında Hakim Ziyech olması sebebiyle çok fazla hücuma çıkmayan Ferdi, savunma görevlerini başarıyla yerine getirdi.
17 İKİLİ MÜCADELENİN 12'SİNİ KAZANDI
Tecrübeli futbolcu, maç boyunca girdiği 17 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.