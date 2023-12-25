Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bildiğiniz gibi

Fenerbahçe'de her geçen gün artan performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray derbisinde de kendisinden bekleneni verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bildiğiniz gibi
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25 Aralık 2023 10:59
Son güncelleme 25 Aralık 2023 13:59
Hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takımımız'ın kilit oyuncuları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray derbisinde de kendisinden beklenen performansı gösterdi.

Karşısında Hakim Ziyech olması sebebiyle çok fazla hücuma çıkmayan Ferdi, savunma görevlerini başarıyla yerine getirdi.



17 İKİLİ MÜCADELENİN 12'SİNİ KAZANDI

Tecrübeli futbolcu, maç boyunca girdiği 17 ikili mücadelenin 12'sini kazandı.  

 
 

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