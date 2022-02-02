Fenerbahçe'de Ferdi için mutlu son

Fenerbahçe, yeni sözleşme için görüştüğü Ferdi Kadıoğlu'nda mutlu sona ulaştı.



Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli yönetimin, sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri yürüttüğü 22 yaşındaki oyuncuya yaptığı son teklif kabul gördü.



YILLIK 18 MİLYON LİRA



Yıllık 18 milyon liraya "evet" diyen Ferdi'yle 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.



Özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Ferdi, milli takım tercihi de A Milli Takım'dan yana kullandığı için yerli statüsünde oynamaya devam edecek.





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