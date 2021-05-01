Fenerbahçe'de favori Ozan Tufan, plase Novak

Fenerbahçe'nin iki sağ beki de Erzurum karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de favori Ozan Tufan, plase Novak
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01 Mayıs 2021 09:26
Alanya'da 2 puan kaybederek ağır bir darbe alan Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün kırmızı kart cezalısı, Nazım Sangare'nin de sakat olması nedeniyle pazartesi günü oynayacağı BB Erzurumspor maçına 'sağ bek krizi' ile çıkacak.

FAVORİ OZAN, PLASE NOVAK

Gökhan'ın atılmasının ardından Ozan Tufan'ı sağ beke çeken Emre Belözoğlu'nun Erzurum karşısında nasıl bir çözüm yolu bulacağı merakla bekleniyor.

Bu mevki için birinci aday Ozan Tufan. İkinci isim ise Filip Novak. Belözoğlu, Ozan'ı sağ bek oynatması durumunda orta saha kurgusu değişecek.

Sosa, Mert hakan, İrfan Can ve Pelkas'tan oluşacak orta sahanın sağ kanadında Mesut Özil'in görev yapması bekleniyor.

Belözoğlu, Erzurum maçında nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağına yarınki antrenman sonrası karar verecek.



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