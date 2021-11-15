Fenerbahçe'de farklı derbi: 'Gerçek Fenerli' kim olacak?

Dev maçta sarı-lacivertliler fileleri havalandırırsa golü atan futbolcu Galatasaray'a karşı ilk yaşamanın sevincini de yaşayıp 'Gerçek Fenerbahçeli' unvanını elde edecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de farklı derbi: 'Gerçek Fenerli' kim olacak?
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15 Kasım 2021 14:31
Fenerbahçe, son yılların en 'farklı' Galatasaray derbisine çıkıyor… Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosundaki isimler daha önce ezeli rakipleri Cimbom'a Fenerbahçe formasıyla gol atamadı. 'Gerçek Fenerbahçeli' unvanını elde etmek için mücadele güçlerini daha yukarıya çekecek olan sarı-lacivertli futbolcular, bu konuda bir hayli heyecanlı. Gelecek hafta pazar günü deplasmanda sahaya çıkacak olan Fener'de golün kimin atacağı merak konusu.

KOÇ İLK PEŞİNDE

Kanarya'da eski takımlarında oynarken Galatasaray'a gol atan 4 isim bulunuyor. Serdar Aziz, Bursaspor, Filip Novak ve Sosa Trabzonspor, İrfan Can Kahveci de Başakşehir formalarıyla sarı-kırmızılı ekibin ağlarını sarsmıştı. 23 Nisan 2017'den bu yana ezeli rakibi karşısında kazanamayan Kanarya'da Başkan Ali Koç da ilk galibiyetini yaşamak istiyor. O tarihten bu yana oynanan 8 maçın 6'sı berabere biterken 2'sini Galatasaray galip tamamladı. 


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