Fenerbahçe'de farklı derbi: 'Gerçek Fenerli' kim olacak?

Fenerbahçe, son yılların en 'farklı' Galatasaray derbisine çıkıyor… Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosundaki isimler daha önce ezeli rakipleri Cimbom'a Fenerbahçe formasıyla gol atamadı. 'Gerçek Fenerbahçeli' unvanını elde etmek için mücadele güçlerini daha yukarıya çekecek olan sarı-lacivertli futbolcular, bu konuda bir hayli heyecanlı. Gelecek hafta pazar günü deplasmanda sahaya çıkacak olan Fener'de golün kimin atacağı merak konusu.Kanarya'da eski takımlarında oynarken Galatasaray'a gol atan 4 isim bulunuyor. Serdar Aziz, Bursaspor, Filip Novak ve Sosa Trabzonspor, İrfan Can Kahveci de Başakşehir formalarıyla sarı-kırmızılı ekibin ağlarını sarsmıştı. 23 Nisan 2017'den bu yana ezeli rakibi karşısında kazanamayan Kanarya'da Başkan Ali Koç da ilk galibiyetini yaşamak istiyor. O tarihten bu yana oynanan 8 maçın 6'sı berabere biterken 2'sini Galatasaray galip tamamladı.