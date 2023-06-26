Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Kanarya son olarak önceden transferi için çabaladığı o yıldız için yeniden harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi!
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26 Haziran 2023 13:06
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Gabigol aşkı yeniden alevlendi.

Geçen sezon da Brezilyalı yıldız için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertliler, sambacıyı tekrardan gündemine aldı ve Flamengo'yla ilk teması kurdu.

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kanaryada Başkan Ali Koç, taraftarları mutlu etmek için kesenin ağzını açmış durumda.

12 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2024 Aralık'ta bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibine 12 milyon euro bonservis bedeli önerilecek.

5 MİLYON+BONUS 

Beş yıldır görevde olan ve henüz şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç'un bu transferde gözünü kararttığı ve Gabigol'e 5 milyon euro net maaşın yanı sıra Edin Dzeko'da olduğu gibi bol bonus içeren bir teklif sunacağı belirtildi.

19 GOL KATKISI

Bu sezon Brezilya Serie A, Dünya Kulüpler Kupası, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa do Brasil, Carioca - Taça Guanabara, Campeonato Carioca - Final ve Recopa Sudamericana'da toplam 32 maça çıkan Gabriel Barbosa, 16 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. 

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