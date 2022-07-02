Fenerbahçe'de Ertuğrul Taşkıran pazarlığı

Berke Özer'in yerine kaleye alternatif bir isim alacak Fenerbahçe'de Ali Koç, Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran için teklifini iletti. Bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Ertuğrul Taşkıran pazarlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2022 13:21
Berke Özer'in yerine kaleye alternatif bir isim alacak Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran için girişimleri sıkılaştırdı...

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Başkan Ali Koç, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile bir görüşme yaparak teklifini iletti. Bonservis konusunda pazarlık devam ediyor. Uzlaşma sağlanırsa Ertuğrul'la sözleşme imzalanacak. 






 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ