Berke Özer'in yerine kaleye alternatif bir isim alacak Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran için girişimleri sıkılaştırdı...Başkan Ali Koç, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile bir görüşme yaparak teklifini iletti. Bonservis konusunda pazarlık devam ediyor. Uzlaşma sağlanırsa Ertuğrul'la sözleşme imzalanacak.