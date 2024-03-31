Fenerbahçe'de erteleme talebini futbolcular kabul etmedi!

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı maçların arasında Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesinin yankıları hala devam ediyor.
Sarı-lacivertliler yoğun tempo nedeniyle bu müsabakanın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunurken bu kabul görmemişti. Federasyon ise Süper Kupa'nın ardından oynanacak Fatih Karagümrük maçını ertelemeyi teklif ederken bunu da sarı-lacivertliler reddetti. Bu kararın altında iki önemli nedenin yattığı öğrenildi.
'PUAN FARKI KÖTÜ ETKİLER' DÜŞÜNCESİ
Birincisi yönetimin oluşabilecek puan farkının takımı kötü etkileyeceğini düşünüyor. Maç eksiğiyle de olsa zirve yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşmenin futbolcuların üzerinde baskı yaratabileceğini savunan sarı-lacivertli idareciler, bu yüzden Fatih Karagümrük maçının oynanmasını istiyor.
FUTBOLCULAR DA ÇOK İSTEKLİ
Futbolcuların da maça çıkmak için çok istekli oldukları ortaya çıktı. Özellikle Trabzon deplasmanında alınan galibiyet oyunculara büyük moral kazandırırken, sarı-lacivertli futbolcular formda oldukları dönemde yoğun tempodan etkilenmeyeceklerini düşünüyor.
Sarı-lacivertliler yoğun tempo nedeniyle bu müsabakanın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunurken bu kabul görmemişti. Federasyon ise Süper Kupa'nın ardından oynanacak Fatih Karagümrük maçını ertelemeyi teklif ederken bunu da sarı-lacivertliler reddetti. Bu kararın altında iki önemli nedenin yattığı öğrenildi.
'PUAN FARKI KÖTÜ ETKİLER' DÜŞÜNCESİ
Birincisi yönetimin oluşabilecek puan farkının takımı kötü etkileyeceğini düşünüyor. Maç eksiğiyle de olsa zirve yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşmenin futbolcuların üzerinde baskı yaratabileceğini savunan sarı-lacivertli idareciler, bu yüzden Fatih Karagümrük maçının oynanmasını istiyor.
FUTBOLCULAR DA ÇOK İSTEKLİ
Futbolcuların da maça çıkmak için çok istekli oldukları ortaya çıktı. Özellikle Trabzon deplasmanında alınan galibiyet oyunculara büyük moral kazandırırken, sarı-lacivertli futbolcular formda oldukları dönemde yoğun tempodan etkilenmeyeceklerini düşünüyor.