Fenerbahçe'de Erkan Toğan ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Erkan Toğan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Erkan Toğan ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2021 17:45
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Erkan Toğan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Erkan Toğan ile yollarımız ayrılmıştır. Tüm emekleri için Erkan Toğan'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erkan Toğan yönetiminde 2020-2021 sezonunda AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan sarı-lacivertli takım, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ikincilikle yetinmişti.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.