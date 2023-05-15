Fenerbahçe'de bir yandan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası hedefi takip edilirken öte taraftan da Enner Valencia'nın gol krallığındaki iddiası gözlerden kaçmıyor. Sarı-lacivertliler adına en son 2010-11 sezonunda Alex de Souza 28 golle kral olmuştu. 11 sene sonra yeni bir gol kralına 'merhaba' demeye hazırlanan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın hem kulüp adına hem de kişisel kariyerinde tarihi bir sezon geçirmesi de dikkat çekiyor.
Kulüp tarihinde bugüne değin 15 kez gol kralı çıktı. Ancak 20 gol üstünü bularak kral olan 4 isim var. Valencia 28 lig maçında 27 gol atarken, krallığa çok yakın. Daha önce 20 gol barajını aşarak kral olan Aykut Kocaman (25 gol, 27 gol, 29 gol), Tanju Çolak (27 gol), Bülent Uygun (22 gol), Alex (28) var. 20 golü aşıp gol kralı olamayan da Aykut Kocaman (23 gol), Bolic (27 gol, 24 gol), Van Hooijdonk (24 gol), Alex (24 gol) bulunuyor.
30 GOLE KOŞUYOR
Fenerbahçe tarihinde 30 golü aşarak ligde kral olan futbolcu bulunmuyor. En fazla 1988-89 sezonunda Aykut Kocaman'la 29 gol geldi. Enner Valencia bu eşiği aşma şansına çok yakın. 27 golü olan Valencia, ligde 4 haftadır gol atamıyor. Ancak deneyimli yıldız, ligde kalan 3 maçta 3 gol daha bulursa 30 ve üstü gol barajını geçen tarihteki ilk Fenerbahçeli kral olacak.
Ligde artık son dönemece girilirken gol krallığında 27 golle zirvede olan Enner Valencia'yı 19 golle Karagümrük'ün tecrübeli yıldızı Fabio Borini izliyor. Aradaki 12 gollük fark sayesinde Valencia ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinde de ilk defa gol kralı olacak.
Fenerbahçe'ye 2020'de Tigres'den bedelsiz gelen Valencia 111 maça çıktı. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet bu karşılaşmalarda rakip ağları 57 kez havalandırırken, 16 defa da asist yaptı.
Kulüp tarihinde bugüne değin 15 kez gol kralı çıktı. Ancak 20 gol üstünü bularak kral olan 4 isim var. Valencia 28 lig maçında 27 gol atarken, krallığa çok yakın. Daha önce 20 gol barajını aşarak kral olan Aykut Kocaman (25 gol, 27 gol, 29 gol), Tanju Çolak (27 gol), Bülent Uygun (22 gol), Alex (28) var. 20 golü aşıp gol kralı olamayan da Aykut Kocaman (23 gol), Bolic (27 gol, 24 gol), Van Hooijdonk (24 gol), Alex (24 gol) bulunuyor.
30 GOLE KOŞUYOR
Fenerbahçe tarihinde 30 golü aşarak ligde kral olan futbolcu bulunmuyor. En fazla 1988-89 sezonunda Aykut Kocaman'la 29 gol geldi. Enner Valencia bu eşiği aşma şansına çok yakın. 27 golü olan Valencia, ligde 4 haftadır gol atamıyor. Ancak deneyimli yıldız, ligde kalan 3 maçta 3 gol daha bulursa 30 ve üstü gol barajını geçen tarihteki ilk Fenerbahçeli kral olacak.
Ligde artık son dönemece girilirken gol krallığında 27 golle zirvede olan Enner Valencia'yı 19 golle Karagümrük'ün tecrübeli yıldızı Fabio Borini izliyor. Aradaki 12 gollük fark sayesinde Valencia ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinde de ilk defa gol kralı olacak.
Fenerbahçe'ye 2020'de Tigres'den bedelsiz gelen Valencia 111 maça çıktı. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvet bu karşılaşmalarda rakip ağları 57 kez havalandırırken, 16 defa da asist yaptı.